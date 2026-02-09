Haberler

Tokat'ta AK Parti Kadın Kolları'na YEDAM farkındalık eğitimi verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeşilay Tokat Şubesi, AK Parti Tokat İl Kadın Kolları üyelerine bağımlılık eğitimi düzenleyerek kumar bağımlılığına karşı farkındalık oluşturdu. YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı tarafından bilgilendirme yapıldı.

Yeşilay Tokat Şubesi tarafından AK Parti Tokat İl Kadın Kolları üyelerine yönelik bağımlılık eğitimi düzenlendi.

Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) görevlilerince, AK Parti Tokat İl Kadın Kolları Başkanı Nurgül San'ın başkanlığında gerçekleştirilen farkındalık programında, YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Elif Sevim Yılmaz tarafından kumar bağımlılığı konusunda bilgilendirme yapıldı.

Programda ayrıca YEDAM'ın sunduğu danışmanlık, destek ve hizmetler katılımcılara tanıtıldı.

Kaynak: AA / Busenur Özdemir - Güncel
Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu'nun ilk sözleri

Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Toroğlu'nun ilk sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın Kenan Yıldız'ı durdurma planı hazır

Tüm plan hazır! Galatasaray, Kenan'ı işte böyle durduracak
Epstein'ın yanından hiç ayırmadığı Ghislaine Maxwell bugün ifade verecek

Dananın kuyruğu kopacak! Bugün hücresinden çıkıp ifade veriyor
İlk kare geldi! İşte Jhon Duran'ın yeni takımı

İlk kare geldi! İşte yeni takımı
Arda Güler'e demediğini bırakmadı: Burası Real Madrid

Arda'ya demediğini bırakmadı: Burası Real Madrid
Galatasaray'ın Kenan Yıldız'ı durdurma planı hazır

Tüm plan hazır! Galatasaray, Kenan'ı işte böyle durduracak
Burcu Özberk: Ben çirkin adam seviyorum

Erkekte aradığı kritere bakın! Duyanlar şaşıp kalıyor
Meclis'teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi

Meclis'teki taciz rezaletinde tartışma yaratacak karar