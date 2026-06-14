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Amasya ve Çorum'da "Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlendi

Amasya ve Çorum'da 'Yeşilay Bisiklet Turu' düzenlendi
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Yeşilay, 'Sağlığın keyfini birlikte sürelim' sloganıyla Amasya ve Çorum'da bisiklet turu düzenledi. Etkinlikte bağımlılıkla mücadele vurgusu yapıldı, broşürler dağıtıldı.

Amasya ve Çorum'da, Yeşilay tarafından "Sağlığın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla bisiklet turu düzenlendi.

Amasya'da düzenlenen etkinlikte, katılımcılar bisiklet turu için Amasya Gençlik Merkezi önünde toplandı.

Bisiklet turuna başlayan katılımcılar, Yavuz Selim Meydanı'na kadar pedal çevirdi.

Şube Başkanı Selim Türkmen, amaçlarının gençleri bağımlılıktan uzak tutmak, sağlıklı bir yaşamın kapılarını aralamak olduğunu söyledi.

Bisiklet turunun bu farkındalığın güzel bir parçası olduğunu belirten Türkmen, katılımcılara teşekkür etti.

Etkinlikte Yeşilay gönüllüleri tarafından bağımlılıkla mücadeleye dair bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Çorum

Çorum'da Kadeş Barış Meydanı'nda başlayan bisiklet turu, Millet Bahçesi'nde sona erdi.

Vali Ali Çalgan, turun ardından düzenlenen programda yaptığı konuşmada, bisiklet sürmenin sağlıklı bir aktivite olduğuna işaret etti.

Çalgan, "Bağımlılık bizim irademizi elimizden alan, mantıklı düşünmemize ve sağlıklı hareket etmemize engel olan hal demektir. Bu hale düşüren her ne varsa bunların hepsini hayatımızdan çıkaracağız." dedi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, " Çorum'un gençlerine hareketli olmak yakışır, bağımlılıkla mücadele etmek yakışır. Çorum'un aydınlık yarınını sağlıklı gençler sağlayacağı için biz de pırıl pırıl, sağlıklı sıhhatli, bütün bağımlılıklardan uzak ama vatanına, bayrağına, değerlerine ve medeniyetine bağlı gençlikle yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yeşilay Çorum Şube Başkanı Bedriye Cengil de hareketli hayatı, güçlü iradeyi ve bağımsız bir geleceği birlikte savunmak için buluştuklarını vurgulayarak, "Bisiklet, dengeyi, disiplini ve özgürlüğü temsil eder. Nasıl ki bisikletin üzerinde kalabilmek için sürekli hareket etmek gerekiyorsa, sağlıklı güçlü bir toplum olabilmek için de sürekli bilinçli, kararlı ve sorumluluk sahibi olmak gerekir." diye konuştu.

Program, hediye çekilişlerinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Cihan Okur
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