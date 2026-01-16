Haberler

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Akdeniz Şubesi Akseki Temsilciliği'nden okul ziyareti

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Antalya Şubesi, bağımlılıkla mücadele kapsamında Emine Ahmet Büküşoğlu Ortaokulu'nu ziyaret etti. Gönüllüler özel eğitim öğrencileriyle etkinlikler düzenleyerek keyifli anlar geçirdi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Antalya Şubesi Akseki Temsilciliği, bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Emine Ahmet Büküşoğlu Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Okulda öğrenim gören özel eğitim öğrencileriyle oyunlar oynayan, etkinlikler yapan gönüllüler, öğrencilerle sohbet ederek keyifli vakit geçirmelerini sağladı.

Program kapsamında Okul Müdürü Hüseyin Yeşil ile bağımlılıkla mücadele alanında yapılabilecek faaliyetler üzerine görüş alışverişinde bulunan ekip, okul bünyesindeki Yeşilay kolu ve öğretmenlerle farkındalık çalışmalarına ilişkin görüşme gerçekleştirdi.

Etkinliğin yıl içinde farklı okullarda devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA / Vahit Hamdi Öz - Güncel
