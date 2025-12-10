Yeşilay'dan Çorum Valisi Çalgan'a ziyaret

Yeşilay Çorum Şube Başkanı Bedriye Cengil ve beraberindeki heyet, Çorum Valisi Ali Çalgan'ı makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette Yeşilay Çorum Şubesi'nin yürüttüğü çalışmalar ve planlanan yeni projeler hakkında bilgi verildi.

Yeşilay Çorum Şubesi'nin önemli çalışmalara imza attığını belirten Vali Ali Çalgan, Yeşilay ekibini gayret ve özverili emeklerinden dolayı tebrik ederek başarılar diledi.