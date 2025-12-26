Haberler

Yeşilay Çorum Şubesi "2026 Bağımsızlık Yılı"na hazırlanıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeşilay Çorum Şubesi, 2026 'Bağımsızlık Yılı' kapsamında bağımlılıkla mücadele hedeflerini değerlendirerek yeni dönem yol haritasını belirledi. Farkındalık artırıcı projeler ve eğitim faaliyetlerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Yeşilay Çorum Şubesi, 2026 yılının "Bağımsızlık Yılı" olarak ilan edilmesi kapsamında yürütülecek çalışmalara ilişkin hedeflerini değerlendirdi.

Yeşilay Çorum Şubesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bağımlılıkla mücadelede mevcut faaliyetlerin ele alındığı değerlendirme toplantısında, yeni döneme ilişkin yol haritası belirlendi.

Toplantıda ayrıca tütün, alkol, madde, teknoloji ve kumar bağımlılıklarıyla mücadeleye yönelik farkındalık çalışmalarının artırılması, eğitim faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve çocuklar, gençler ile ailelere yönelik projelerin güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

Okullar, üniversiteler ve kamu kurumlarında düzenlenecek seminerler ve saha çalışmalarıyla daha geniş kitlelere ulaşılması hedeflendi.

Ayrıca gönüllülük faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, Yeşilay gönüllü ağının güçlendirilmesi ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) hizmetlerinin daha etkin tanıtılması da öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Çorum Şube Başkanı Bedriye Cengil, 2025 yılında Türkiye genelinde yürütülen faaliyetler kapsamında Çorum Şubesi'nin ilk 10 şube arasında yer aldığını, bu başarının 2026 hedefleri için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

Cengil, "2026 Bağımsızlık Yılı kapsamında Çorum'da ulaşmadığımız çocuk, girmediğimiz ev kalmayacak. Toplumun her kesimine dokunarak bağımlılıkla mücadelede farkındalığı en üst seviyeye taşımayı amaçlıyoruz. Hedefimiz Türkiye birinciliği." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Betül Balabaz - Güncel
Suriye'de bir camide patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'de cuma namazı sırasında patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin'in 6. nesil hayalet uçağı ilk testi geçti

ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü! İlk testten başarıyla geçti
18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında

Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Katili yasak aşkı çıktı
Rus kadının zorla öpülmeye çalışıldığı anlar! Kamera her şeyi kaydetti

Rus kadının zor anları! Kamera rezilliği böyle kaydetti
Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba

Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba
Çin'in 6. nesil hayalet uçağı ilk testi geçti

ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü! İlk testten başarıyla geçti
'Asla birlikte olunmaması gereken erkekler' listesi paylaşan kadının videosu viral oldu

"Asla birlikte olunmaması gereken erkekler" listesi paylaştı
Güllü'nün kızını yakacak rapor çıktı

Güllü'nün kızını yakacak rapor çıktı! Her detayı korkunç