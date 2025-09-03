Haberler

Yeşilay Çorum Şubesi Mevlit Kandili'nde Tarım İşçilerini Ziyaret Etti

Yeşilay Çorum Şubesi Mevlit Kandili'nde Tarım İşçilerini Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilay Çorum Şubesi, Mevlit Kandili dolayısıyla mevsimlik tarım işçilerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı ve çeşitli etkinlikler düzenledi.

Yeşilay Çorum Şubesi, Mevlit Kandili dolayısıyla kentteki mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti.

Şubeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilay görevlileri, ziyaret ettikleri mevsimlik tarım işçilerinin Mevlit Kandili'ni tebrik etti.

Ziyarette ayrıca, tarım işçilerinin çocuklarıyla çeşitli etkinlikler yapıldı.???????

Kaynak: AA / Betül Balabaz - Güncel
Kalması için her şey yapılıyor! Galatasaray'dan bomba Barış Alper kararı

Galatasaray'dan bomba Barış Alper kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kemal Kılıçdaroğlu geri dönüyor

Geri dönüyor! Almanlar yol haritasını da paylaştı: CHP'yi kurtaracağım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.