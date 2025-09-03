Yeşilay Çorum Şubesi Mevlit Kandili'nde Tarım İşçilerini Ziyaret Etti

Yeşilay Çorum Şubesi, Mevlit Kandili dolayısıyla kentteki mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti.

Şubeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilay görevlileri, ziyaret ettikleri mevsimlik tarım işçilerinin Mevlit Kandili'ni tebrik etti.

Ziyarette ayrıca, tarım işçilerinin çocuklarıyla çeşitli etkinlikler yapıldı.