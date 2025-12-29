Yeşilay Çankırı Şubesi, 2025 yılında en çok gönüllülük faaliyeti yapan şube oldu

Yeşilay Çankırı Şube Başkanı İsmail Özcan, 2025'te, yılın en çok gönüllülük faaliyeti yapan şubesi olduklarını söyledi.

Özcan, Yeşilay Çankırı Şubesi'nde düzenlediği basın toplantısında, göreve başladığı 2 yıllık süreci değerlendirdi.

2026'nın, Bağımsızlık Yılı ilan edildiğini hatırlatan Özcan, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin 19-20 Aralık'ta Bağımsızlık Öncüleri Zirvesi programında gerçekleştirdiği, 2026'nın Bağımsızlık Yılı ilan edilmesiyle ilgili bağımlılıkla mücadelede farklı bir sürece gireceğiz. Tüm kurumlarla, tüm paydaşlarla hep birlikte bu mücadelenin bir başlangıcını gerçekleştireceğiz." dedi.

Bağımlılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmaları anlatan Özcan, "Geçen sene ilk olarak yılın en çok gönüllülük faaliyeti yapan şubesi olduk. Aynı zamanda 178 üniversitede Yeşilay topluluğu, Yeşilay kulübü olarak en fazla gönüllü etkinliği yapan, topluluk bazında yılın üçüncü kulübü olduk. Yine aylık bazlarda ödüllerimiz mevcuttu. Bu kapsamda yaklaşık 6 farklı kategoride aylık bazlarda geçen yıl ödüllerimiz oldu. Tabii bu, bizim motivasyonumuzu biraz daha arttırdı. Çok şükür 2025 yılında da yılın en çok gönüllülük faaliyeti yapan şubesi olduk. Aylık bazlarda yine bu kapsamda ödüllerimiz mevcut. Böylelikle 2025 yılını 6 farklı ödülle almanın gururunu, mutluluğunu hep birlikte yaşadık." diye konuştu.

2026 Bağımsızlık Yılı kapsamında yeni sürece girdiklerini vurgulayan Özcan, şunları kaydetti:

"Bağımsızlık Yılı bizde aslında esnafıyla, muhtarıyla, imamıyla, öğretmeniyle, bütün kademedeki kişilerle, basınıyla hep birlikte mücadelenin süreci olacak. Çünkü artık bir kişinin, bir gencimizin, çocuğumuzun bir bağımlılık sürecine girmesini engellememiz için elimizden gelenin fazlasını yapmamız gerektiği kanaatindeyiz. Sürece biz o şekilde bakıyoruz. İnşallah bu gayretlerimiz, çabamız hep birlikte devam ederse biz inanıyoruz ki bağımlılık diye bir şeyi düşünmeyeceğiz, kalmayacak. Çünkü bu süreç öncelikle kişinin kendisini, sonra ailesiyle birlikte sosyal çevresini, o ili ve o ülkeyi ciddi anlamda etkileyen bir süreç kapsamında ilerliyor. Herhangi bir insanımızın bağımlılığa düşmesi sebebiyle bu süreç içerisindeki kısımda biz Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM) aracılığıyla bu sürecin desteğini sağlamış oluyoruz."

Çankırı'da yapacakları çalışmalar hakkında da bilgi veren Özcan, 6 dekarlık arazi üzerine Yeşilay Kampüsü yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi.