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Yeşilay Bingöl Şubesi'nden Köy Okullarına Sağlıklı Yaşam Eğitimi

Yeşilay Bingöl Şubesi'nden Köy Okullarına Sağlıklı Yaşam Eğitimi
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Yeşilay Bingöl Şubesi, köy okullarındaki öğrencilere sağlıklı yaşam ve bağımlılık konularında eğitim etkinlikleri düzenliyor. Etkinliklerde öğrenciler, sağlıklı yaşam, teknoloji bağımlılığı ve sigaranın zararları hakkında bilgilendiriliyor.

Yeşilay Bingöl Şubesi, sağlıklı yaşam ve bağımlılık konusunda köy okullarındaki öğrencilere yönelik eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

Yeşilay Bingöl Şubesinde görevli eğitmenler ve gönüller, öğrencilerin bilinçlenmesi amacıyla okullarda çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Bu kapsamda ekiplerce, Solhan ilçesindeki Hazarşah Yeniyerleşim İlk ve Ortaokulu ile merkeze bağlı Göltepesi İlk ve Ortaokulunda "Benim Kulübüm Yeşilay" etkinliği düzenlendi.

Etkinliklerde, 3. ve 4. sınıflara sağlıklı yaşam ve teknoloji bağımlılığın zararları, 5. ve 6. sınıflara da ek olarak sigara ve zararları konusunda bilgi verildi.

Okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler de etkinlikten dolayı Yeşilay ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
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