Yeşilay Aydın Şube Başkanı Gündüz'den, Vali Canbolat'a ziyaret
Yeşilay Aydın Şube Başkanı Sencer Gündüz, Aydın Valisi Yakup Canbolat ile bağımlılıkla mücadele ve gençlere yönelik çalışmalar hakkında görüşmek üzere bir araya geldi. Ziyaretin anısına Vali Canbolat'a Yeşilay yeleği hediye edildi.
Yeşilay Aydın Şube Başkanı Sencer Gündüz, Yeşilay Haftası kapsamında Aydın Valisi Yakup Canbolat'la bir araya geldi.
Gündüz, ziyarette bağımlılıkla mücadele ve gençlere yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencileri ve Gündüz, ziyaretin anısına Vali Canbolat'a Yeşilay yeleği hediye etti.
Kaynak: AA / Yusuf Konrat