Yeşilay Aydın İl Başkanlığı'ndan Akciğer Kanseri Hastalarına Ziyaret

Yeşilay Aydın İl Başkanlığı, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti ve Yeşilay Danışma Merkezi hakkında bilgilendirme yaptı.

Yeşilay İl Başkanı Sencer Gündüz ve gönüllü öğrenciler, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümünde tedavi gören hastalarla bir araya geldi.

Ziyarette Gündüz, bağımlılıklarla mücadelede önemli bir rol üstlenen Yeşilay Danışma Merkezi'nin (YEDAM) 115 numaralı danışma hattı hakkında bilgilendirme yaptı.

Sağlıklı nefeslerin çoğaldığı, farkındalığın arttığı yarınlara birlikte yürüme dileğinde bulunan Gündüz, kendilerine destek veren ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent'e teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
