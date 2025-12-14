İçişleri Bakanlığı'ndan Gazeteciyi Arayan 'Yeşil' Kod Adlı Kişi Açıklaması

İÇİŞLERİ Bakanlığı, bir gazeteciyi arayarak kendini 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım olarak tanıtan kişinin C.A. adlı hükümlü olduğunun tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "11 Aralık 2025 tarihinde 'Telefonla arayan kişi ben Yeşil dedi' başlıklı bir medya haberi yayınlanmıştır. Şahsın söz konusu gazeteyi santral numarasından 9 Aralık 2025 günü 3 kez aradığı belirlenmiştir. İlk arama 1 dakika 59 saniye sürmüştür. 2'nci arama 15 dakika sürmüştür. 3'üncü arama ise 13 dakika 34 saniye sürmüştür. Kişinin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda aramanın bir açık cezaevinden yapıldığı; aramayı yapanın ise C.A. adlı hükümlü olduğu tespit edilmiştir. Şahsın, 'Adam öldürme, kasten yaralama ve mala zara vermekten' suç kaydı bulunmaktadır" denildi.