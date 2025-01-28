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Yeryüzü Doktorları'ndan Suriye için İnsani Krizden İyileşme Kampanyası

Yeryüzü Doktorları'ndan Suriye için İnsani Krizden İyileşme Kampanyası
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Yeryüzü Doktorları Derneği, Suriye'deki sağlık ihtiyaçlarını karşılamak ve insanlara umut aşılamak için 'İnsani Krizden İyileşmeye: Suriye' kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında yapılan psikososyal destek seansları ile birçok çocuk, sosyal ilişkilerinde olumlu değişimler yaşamaya başladı.

Yeryüzü Doktorları Derneğince, Suriye halkının sağlık ihtiyaçlarını karşılamak ve yarım kalan hikayeleri yeniden yazmak için "İnsani Krizden İyileşmeye: Suriye" kampanyası başlatıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Suriye halkına ilk günden itibaren destek olan Yeryüzü Doktorları, açtığı kliniklerde tedavi hizmetlerinin yanı sıra psikososyal destek seanslarıyla da birçok insanın yarınlara umutla bakmasını sağladı.

Derneğin sağlıklı toplum inşası için başlattığı "İnsani Krizden İyileşmeye: Suriye" kampanyası sayesinde mutlu bir arkadaş ortamına kavuşanlardan biri de 8 yaşındaki Ali Muhammed oldu.

Doğuştan bileğinde tendon kısalığı problemi bulunan Muhammed, maddi imkanlarının yetersiz olması nedeniyle ameliyat olamadı. Ailesiyle Deyr Ballut Kampı'nda yaşayan çocuğun davranışsal sorunları öğretmeninin dikkatini çekti.

Ali Muhammed'in okulda arkadaşlarıyla sık sık çatışma yaşadığını, saldırgan davranışlar sergilediğini tespit eden öğretmen, aileyle görüşerek çocuğun profesyonel destek alması gerektiğini bildirdi.

Çocuğuna profesyonel destek verilmesi için Yeryüzü Doktorları Derneğinin Cinderes'de bulunan Muhammediye Kampı'ndaki sağlık merkezine başvuran aileye olumlu yanıt verildi.

Uzman psikologların bireysel ve grup terapilerini önermesinin ardından seanslara düzenli katılan Muhammed, bir süre sonra öfkesini kontrol etmeye ve sosyal ilişkilerinde dengeli olmaya başladı.

Öğretmen ve aileyle yapılan görüşmeler ile psikososyal destek sonrası çocuğun arkadaşlarına daha olgun ve sakin yaklaştığı gözlemlendi.

Aile de evlatlarının davranışlarındaki gözle görülür değişim nedeniyle derneğe memnuniyetini bildirdi.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
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