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Yeryüzü Doktorları, Gazze'ye Ürdün üzerinden de destek vermeye başladı

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Yeryüzü Doktorları, Gazze'de sağlık hizmetlerini sürdüren dernek, Ürdün üzerinden de yardım sevkiyatı gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine gıda ve sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor.

Yeryüzü Doktorları, Gazze'ye Ürdün üzerinden de destek vermeye başladı.

Yeryüzü Doktorları'ndan yapılan açıklamada, Gazze'de 2015'ten beri sağlık hizmetlerini sürdüren derneğin, 7 Ekim'den bugüne saldırı altında kalan şehirde yaşananlara yakından tanıklık ve insani yardım çalışmalarına da aralıksız devam ettiği bildirildi.

Ablukayla birlikte geçişlerin durma noktasına geldiği Gazze'ye, Ürdün'den de yardım sevkiyatı gerçekleştirmeye başlandığı bildirilerek, bu hafta yaklaşık 6 bin ihtiyaç sahibine gıda sevkiyatının yola çıkarıldığı kaydedildi.

Yeryüzü Doktorları'nın, şehrin kuzeyinde Endonezya Hastanesinde, güneyinde ise El Aksa ve Nasser hastanelerinde acil müdahalelerde bulunduğu, sıcak yemek ve ekmek dağıtımını sürdürdüğü ifade edildi.

Derneğin saldırıların başladığı günden bugüne yardım çalışmalarıyla 400 binden fazla ihtiyaç sahibine ulaştığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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