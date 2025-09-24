Yeryüzü Doktorları, Gazze'ye 66 Bin Konserve Kurban Eti Ulaştırdı

Yeryüzü Doktorları Derneği, farklı bir ülkede kesimini gerçekleştirip konserve haline getirdiği 66 binden fazla kurban etini Gazze'ye ulaştırmayı başardı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, milyonlarca insanın açlıkla yaşam mücadelesi verdiği Gazze'de Yeryüzü Doktorları, sağlık mücadelesini aralıksız devam ettiriyor.

Yardım geçişlerinin sürekli aksatılması ve uzun süre sınırda bekletilmesi ihtimaline karşı raf ömrü 2 yıl olarak hazırlanan kurban konserveleri, bu yıl da derneğin yoğun çabaları sonucunda 155 binden fazla Gazzeli ihtiyaç sahibine umut oldu.

Ayrıca, Kuzey Gazze'de Şifa ile El Ahli hastanelerinde ve El Yarmuk mülteci kampındaki sağlık istasyonunda yaralılara müdahale eden dernek, Güney Gazze'de El Aksa Hastanesinde Gazze halkının yanında olmaya devam ediyor.

Saldırılardan en ağır zararı gören çocukların ve annelerin korunması için büyük çaba sarf eden doktorlar, bebek maması ve süt dağıtımı gerçekleştirerek bağışıklık sistemlerini güçlendirmeye çalışıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Salduz, yaşanan insani drama karşı "Ürdün üzerinden bölgeye medikal, gıda ve hijyen malzemesi sevk etmeye devam ediyoruz. 155 bin faydalanıcı için hazırlanan 66 binden fazla konserve kurban etini Gazze'ye ulaştırıp dağıtımını gerçekleştirdik. Kıtlık ilan edilen bölgede bunu başarabilmek çok önemliydi." ifadelerini kullandı.

Salduz, derneğin savaş bitene, barış tesis edilene kadar Gazze halkının yanında kalmaya ve insani görevlerini sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.