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Yeryüzü Doktorları Derneği'nde Yeni Yönetim Seçildi

Yeryüzü Doktorları Derneği'nde Yeni Yönetim Seçildi
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Yeryüzü Doktorları Derneği'nin Olağan Genel Kurulu'nda Prof. Dr. Ahmet Salduz, oy birliğiyle Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. 10 yıldır başkanlık yapan Yahyahan Güney, Denetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam edecek.

Yeryüzü Doktorları Derneğinin Olağan Genel Kurulu'nda Prof. Dr. Ahmet Salduz, Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, kriz bölgelerinde yürüttüğü sağlık ve insani yardım çalışmalarıyla bilinen Yeryüzü Doktorları Derneği Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi.

Yeni yönetimin belirlendiği Genel Kurul'da, Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Salduz, oy birliğiyle Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

Yeryüzü Doktorları'nın 10 yıldır başkanlık görevini icra eden ve derneğin yurt içi ve dışındaki operasyonlarında rol üstlenen uzman doktor Yahyahan Güney ise Denetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarını sürdürecek.

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Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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