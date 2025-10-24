Yeryüzü Doktorları Derneği, Katarakt Hastalarına Umut Oluyor

Yeryüzü Doktorları Derneği, birçok ülkede maddi ve tıbbi yetersizlikler nedeniyle tedavi olamayan milyonlarca katarakt hastasının ameliyatı gerçekleştiriyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, "İyiliğe Bu Gözle Bakın" kampanyasıyla bu yıl da binlerce hastanın yeniden görebilmesi için çalışma yapılıyor.

Ameliyatla tedavi edilebilen katarakt, yaşam koşullarının zorlu olduğu Afrika ve Asya ülkelerinde çok sık görülüyor.

Bu bölgelerde yaşayan ve günlük aktivitelerini gerçekleştiremeyen katarakt hastalarının muayene, tedavi ve ameliyatlarını gerçekleştiren dernek, bağışçılarıyla bölgedekilerin yarınlara umutla bakmasına vesile oluyor.

Amina ve Meryem'in mutlulukla biten yürüyüşü

Nijerya'da yaşayan henüz 8 yaşındaki Amina ve 9 yaşındaki Meryem, Yeryüzü Doktorları Derneğinin sağladığı tedavi süreciyle sağlığına kavuştu.

Gözleri doğuştan katarakt kız çocukları, derneğin Kano'da gerçekleştireceği katarakt kampından haberdar olan babalarıyla günler boyu hastaneye yürüdü.

Yaşadıkları bölgenin çok uzak olması sebebiyle babalarıyla 3 gün hastane bahçesinde konaklayan Amina ile Meryem, sıranın kendilerine gelmesiyle ameliyatlarını oldu.

İki çocuk, doktorların taburcu etmesiyle yeniden sağlıklı görmeye başladı.

Yeryüzü Doktorları bugüne kadar toplam 27 ülkede 280 binden fazla göz muayenesi gerçekleştirdi, 39 binden fazla katarakt ameliyatı yaptı ve 73 binden fazla kişiye gözlük desteği verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Salduz, kataraktın hayatı karartan bir hastalık olduğunu belirtti.

Her gün Amina ve Meryem gibi çocukların ışığa kavuştuğu anlara şahit olduklarını aktaran Salduz, "Onların gülümsemesi bize neden bu işi yaptığımızı hatırlatıyor. 'İyiliğe Bu Gözle Bakın' kampanyamıza yapılacak her katkı, bir insanın dünyayı yeniden görmesine, bir ailenin umudunu geri kazanmasına vesile olacak. Hep birlikte bu ışığı çoğaltabiliriz." ifadelerini kullandı.

Kampanyaya derneğin "yyd.org.tr" internet sitesi üzerinden bağış yapılabiliyor.