Yeryüzü Doktorları Derneği, Gazze'deki Bebeklere Mama ve Gıda Yardımı Ulaştırdı

Yeryüzü Doktorları Derneği, Gazze'de bulunan El-Rantisi Hastanesi'nde açlıkla mücadele eden bebeklere mama ulaştırdı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Gazze'de İsrail'in süregelen saldırıları ve ablukası, sağlık sistemiyle birlikte altyapıyı çökerterek halkı açlık ve yoksunlukla karşı karşıya bıraktı.

Birleşmiş Milletler de şehir merkezi ve çevresinde yarım milyondan fazla kişinin kıtlık yaşadığını ve gelecek günlerde Deyr el Belah ve Han Yunus bölgesinin de etkileneceğini ilan etti.

Yeryüzü Doktorları Derneği, kıtlığın ilan edildiği süreçte bölgedeki El-Rantisi Hastanesi'nde açlığa karşı mücadele veren bebeklere 120 kutu bebek maması desteğinde bulundu, çadır kentlerde yaşayan halka da gıda kolileri ulaştırdı.

Gıda desteklerinin yanında sağlık hizmetlerini sürdüren Yeryüzü Doktorları, bölgedeki malzeme eksikliğine rağmen mücadelesini sürdürüyor. Dernek, hem 3 farklı hastanede hem de mobil hizmet veren sağlık ekibiyle Gazzelilerle yaşam nöbeti tutuyor.

Krizin başladığı ilk günden beri Şifa, El Ahli ve El Aksa hastanelerinde ve ihtiyacın had safhada olduğu Al Yarmouk sağlık istasyonunda hizmet veren Yeryüzü Doktorları, pirinç, sıvı yağ, şeker ve makarna gibi temel gıda malzemelerinin artık bulunmadığı bölgeye 200 gıda kolisi ulaştırarak 1000'i aşkın Gazzeli'nin acil gıda ihtiyacını karşıladı.

Çocukların açlık nedeniyle hayatını kaybettiği şehirde Dernek, özellikle çocuklarda görülen akut malnütrisyonun tıbbi tedavi hizmeti için mücadelesini sürdürüyor.