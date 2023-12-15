Yerli Malı Haftası'nda depremzede öğrencilere yerli ürünler ikram edildi

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen etkinlikte, konteyner kentteki depremzede öğrencilere yerli ürünlerle hazırlanan atıştırmalıklar dağıtıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, çocuklara yerli ürünlerin kullanılması bilincini aşılamak amacıyla pamuk şeker, çubukta patates ve şekerleri ikram etti.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Yerli Malı Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, konteyner kentteki depremzede öğrencilere yerli ürünlerle hazırlanan atıştırmalıklar dağıtıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, Çekmeköy Konteyner Kenti'nde kurdukları makinelerde işledikleri ürünlerle hazırladıkları pamuk şeker, çubukta patates ve şekerleri, öğrencilere ikram etti.

Afşin İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Kayapınar, yerli ürünlerin kullanılması bilincinin çocuklara erken yaşta kazandırılması gerektiğini söyledi.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında konteyner kentteki çocuklara ilçede üretimi yapılan ürünleri dağıtıklarını anlatan Kayapınar, "Bunu bir gelenek haline getirmek istiyoruz. Her sene çocuklarımızın yüzünde ufacık da olsa bir tebessüm olmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.