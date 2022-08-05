YERLEŞİK RUS'UN KAYBETTİĞİ ÇANTA BULUNDU - Haberler

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YERLEŞİK RUS'UN KAYBETTİĞİ ÇANTA BULUNDU

Antalya'nın Manavgat ilçesi D-400 karayolu kenarında Mehmet Tahir Özdemir tarafından bulunan ve içinde 5 bin Euro ile çeşitli kimlikler ve banka kartları olan çanta jandarma ekipleri tarafından sahibi Kemer'de yerleşik Rus vatandaşı Vladimir Chernikov'a iade edildi.

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Antalya'nın Manavgat ilçesi D-400 karayolu kenarında Mehmet Tahir Özdemir tarafından bulunan ve içinde 5 bin Euro ile çeşitli kimlikler ve banka kartları olan çanta jandarma ekipleri tarafından sahibi Kemer'de yerleşik Rus vatandaşı Vladimir Chernikov'a iade edildi.

Manavgat'ın Karacalar Mahallesi'nde D400 karayolu kenarında bir fırında çalışan Mehmet Tahir Özdemir, yol kenarında içerisinde bir miktar para, kimlikler, çeşitli banka ve kredi kartlarının olduğu çantayı jandarma ekiplerine teslim etti. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekipleri yaptıkları araştırmada çantanın Antalya'nın Kemer ilçesinde ikamet eden eski Rus milli voleybolcu ve voleybol hakemi Vladimir Chernikov'a ait olduğunu tespit etti.

Jandarma karakoluna davet edilen Vladimir Chernikov ve eşine, çanta teslim edildi. Vladimir Chernikov, jandarma ekiplerine teşekkür ederken, çantada olan paradan ziyade kimlikler ve diğer evrakların bulunmasının önemli olduğunu belirtti. Chernikov, çantayı bulan Mehmet Tahir Özdemir'e teşekkür ederek hediye verdi

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tahir Özdemir Manavgat Jandarma Güncel Haberler

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