Yerköy'de Uyuşturucu Etkisiyle Araç Kullanan Sürücüye 47 Bin Lira Ceza
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yapılan kontrol sırasında uyuşturucu madde etkisinde araç kullanan sürücü M.K.'ye 47 bin 842 lira ceza kesildi ve ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yozgat-Yerköy kara yolundaki kontrol noktasında bir aracı durdurdu.
Yapılan incelemede, uyuşturucu madde etkisinde araç kullandığı belirlenen sürücü M.K'ye ilgili maddelerden toplam 47 bin 842 lira ceza kesilerek, 5 yıl süreyle ehliyetine el konuldu.
