Yerköy'de Uyuşturucu Etkisiyle Araç Kullanan Sürücüye 47 Bin Lira Ceza

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde uyuşturucu madde etkisinde araç kullandığı tespit edilen sürücüye 47 bin 842 lira ceza uygulanarak ehliyetine el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yozgat-Yerköy kara yolundaki kontrol noktasında bir aracı durdurdu.

Yapılan incelemede, uyuşturucu madde etkisinde araç kullandığı belirlenen sürücü M.K'ye ilgili maddelerden toplam 47 bin 842 lira ceza kesilerek, 5 yıl süreyle ehliyetine el konuldu.