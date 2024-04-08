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Yerköy'de Otomobil Çarpışması: 9 Yaralı

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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

R.A. idaresindeki 06 CCD 805 plakalı otomobil ile M.B. yönetimindeki 06 S 4892 plakalı otomobil,Yozgat- Ankara kara yolunun Çakırhacılı köyü kavşağında çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Yozgat Yerköy Trafik Kazaları Otomobil Güncel Haberler

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