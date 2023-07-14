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Yerköy'de firari dolandırıcı suçüstü yakalandı

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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunan firari, bir sarrafı dolandırmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunan firari, bir sarrafı dolandırmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 dolandırıcılık suçundan hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K'nin ilçe merkezinde bir sarrafı dolandırmaya çalıştığı bilgisini aldı.

Sarrafa operasyon düzenleyen ekipler, R.K'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ferhat Kayhan - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Yozgat Yerköy Güncel Haberler

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