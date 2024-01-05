Yerköy'de Ehliyet Sınavında Kopya Çetesine Operasyon

YOZGAT'ın Yerköy ilçesinde kopya düzeneği ile ehliyet sınavına giren sürücü adayı ile kopya veren 3 kişi jandarma tarafından yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yerköy ilçesinde sürücü belgesi yazılı sınavına giren M.S.S.'nin üzerinde kopya düzeneği olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, sınav merkezi ve çevresinde incelemelerde bulundu. Okul yakınındaki bir araçta bulunan A.K., M.S. ve R.Ş.'nin casus kulaklık, mikrofon ve telefon vasıtasıyla sınav salonunda bulunan sürücü adayı M.S.S.'ye kopya verdikleri belirlendi.

M.S.S.'nin üzerinde yapılan aramada ise kulaklık, düğme kamera, mikro ses kartı ve Wi-Fi cihazı çıktı. 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken sürücü adayı, para karşılığında şüphelilerle anlaştığını itiraf etti.