Yozgat'ta DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde gerçekleştirilen terör operasyonunda DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen bir kişi gözaltına alındı. Operasyonda dijital materyaller ele geçirilirken, yasa dışı yollarla ülkeye girdiği belirlenen iki yabancı uyruklu şüpheli de yakalandı.

YOZGAT'ın Yerköy ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında, DEAŞ üyesi olduğu belirlenen M.H., evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin adresinde yapılan aramada, çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Öte yandan, aynı evde kalan ve ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen yabancı uyruklu M.E.C. ve M.N.H. de gözaltına alındı. M.H.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, diğer şüphelilerin sorgularının ardından Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
