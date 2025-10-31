Haberler

Yerel Ürünlerden Sürdürülebilir Mutfağa Söyleşi Düzenlendi

Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu, 'Yerel Ürünlerden Sürdürülebilir Mutfağa' konulu bir söyleşi gerçekleştirdi. Konuşmacı Berker Çiftçi, sürdürülebilir mutfak anlayışının çevresel ve toplumsal yönlerine dikkat çekti.

Anadolu Üniversitesi Adili Sadık Bahçe Seminer Salonu'nda düzenlenen etkinliğe konuşmacı olarak katılan Bolu Mengen Tohum Ambarı Kurucusu ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mengen Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Berker Çiftçi sürdürülebilir mutfak anlayışının çevresel olduğu kadar toplumsal bir yönü bulunduğunu vurguladı.

Yerel ürünlerin sürdürülebilir mutfağın temel bileşenlerinden olduğunu anlatan Çiftçi, "Yerelliğin korunması, çevresel etkilerin azaltılması, yerel ekonominin desteklenmesi ve kültürel mirasın yaşatılması açısından önemlidir." dedi.

Çiftçi ayrıca Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mengen Meslek Yüksekokulu bünyesinde yürüttükleri, atalık topumların kayıt altına alınıp çoğaltıldığı "Tohum Ambarı Projesi" hakkında bilgi verdi.

Söyleşiye, Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Osman Güldemir, Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Görevlisi Gökhan Şallı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Hatice Gamze Güngör - Güncel
