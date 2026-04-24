Yerel radyonun sahibi, evinde ölü bulundu

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde yayın yapan yerel bir radyonun yönetim kurulu başkanı ve radyo programcısı Elif Cevahir Şahin (34), evinin balkonunda ölü bulundu.

Olay, saat 08.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Tahıl Sokak'ta meydana geldi. İlçede yayın yapan yerel bir radyonun yönetim kurulu başkanı Elif Cevahir Şahin'i hareketsiz halde gören kardeşi, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şahin'in hayatını kaybettiği belirtildi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Şahin'in cansız bedeni Erbaa Devlet Hastanesi'ne morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı