İstanbul'daki Yerebatan Sarnıcı'nın yönetimi Vakıflar Genel Müdürlüğüne geçti

İstanbul'daki simge tarihi yapılardan Yerebatan Sarnıcı'nın yönetimi, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) Vakıflar Genel Müdürlüğüne geçti.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 5737 sayılı Vakıflar Kanunu kapsamında vakıf mülkiyetine geçirilen taşınmaza ilişkin İBB'nin yaptığı itirazın mahkeme tarafından reddedilmesi üzerine, Fatih Kaymakamlığı İBB'nin tarihi Yerebatan Sarnıcı'nı bugün saat 10.00'a kadar tahliye etmesi için resmi yazı yazdı.

Bunun üzerine saat 10.00'dan sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkilileri, Yerebatan Sarnıcı'na gelerek İBB yetkililerinden sarnıcı devralmak için görüşmelere başladı.

Heyetler arasındaki evrak işleri ve tarihi yapıdaki incelemelerin ardından sarnıç, İBB yetkililerinden alınıp Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

İBB görevlileri, sarnıçta belediyeye ait tabloları, bilet makinelerini ve bazı eşyaları alarak kamyonete yükledi.

Bu arada yönetimi devralan Vakıflar Genel Müdürlüğü görevlileri de sarnıcın tekrar ziyarete açılması için çalışmalara başladı.