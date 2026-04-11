Haberler

Yerebatan Sarnıcı'ndaki Restorasyon Süreci... İbb Genel Sekreter Yardımcısı Özel: "Önce Üzüldük, Sonra Güzel Yaptık, Sonra da Gururlandık"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel, Yerebatan Sarnıcı'nın restorasyon sürecini sosyal medya üzerinden paylaştı. 2022'de açılan sarnıcın mülkiye durumu değişiyor ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devrediliyor.

(İSTANBUL)  - İBB Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel, Yerebatan Sarnıcı'nın mülkiyetinin İBB'den alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tescil edilmesinin ardından sosyal medya hesabından fotoğraflarla sarnıcın restorasyon sürecini anlattı.

Yerli ve yabancı turistlerin gözde tarihi mekanlarından olan Yerebatan Sarnıcı, İBB Miras tarafından yapılan kapsamlı restorasyon sonrası Temmuz 2022'de açıldı. Sarnıçın mülkiyeti, 1 Nisan 2026'da İBB'den alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tescil edildi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda fotoğraflarla sarnıcın restorasyon sürecini anlattı.

"İstanbul için dertlenen bir ekibin restorasyon hikayesi" diyerek paylaşım yapan Özel, "Önce üzüldük" başlığı altında sarnıcın restore edilmemiş durumlarını paylaştı. Özel devamında ise  İBB Miras tarafından yapılan restorasyonu "Kırdık, arındırdık, temizledik", "Sonra düşündük", "Çok severek düşündük", "Yüzlerce yıl için kurtarıcı bir dokunuşla güçlendirdik…Her şeye rağmen", "Sonra güzel yaptık" başlıkları altında Yerebatan Sarnıcı'nın yaşadığı değişimi kare kare anlattı."

Oktay Özel, twettini çalışmaları yapan ekibin Yerebatan Sarnıcı'nda çekildiği fotoğrafı koyarak "Sonra da gururlandık. 1000 günde 10 milyon ziyaretçiyle buluştuk. İstanbul'un İBB Miras'ı var" notuyla bitirdi.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

