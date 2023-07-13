Yerebatan Sarnıcı'nda Kimyasal Koku Alarmı

Yerebatan Sarnıcı'nda düzenlenen bir etkinlik öncesi kimyasal koku hissedilmesi üzerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucunda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

FATİH Yerebatan Sarnıcı'nda, konsolosluk daveti öncesi kimyasal koku hissedilmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, incelemeler sonucunda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadıklarını belirtti.

Olay, saat 17.30 sıralarında Alemdar Mahallesi Yerebatan Sarnıcı Müzesi'nde yaşandı. Yerebatan Sarnıcı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen, 76 ülke Başkonsolosu ve Konsoloslarının katıldığı etkinlik öncesinde kimyasal bir koku hissedildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, alanda havalandırma çalışması yaptı. İncelemeler sonucu herhangi bir kimyasal tepkime olmadığı tespit edildi ve ekipler olay yerinden ayrıldı.