Yerebatan Sarnıcı'nda Kimyasal Koku Alarmı
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Yerebatan Sarnıcı'nda düzenlenen bir etkinlik öncesi kimyasal koku hissedilmesi üzerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucunda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.
FATİH Yerebatan Sarnıcı'nda, konsolosluk daveti öncesi kimyasal koku hissedilmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, incelemeler sonucunda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadıklarını belirtti. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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