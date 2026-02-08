Haberler

Ankara'da yüzme havuzunun sauna kısmında çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Prof. Dr. Mehmet Haberal Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisleri'nin sauna kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle söndürüldü.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Prof. Dr. Mehmet Haberal Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisleri'nin sauna kısmında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle'deki Prof. Dr. Mehmet Haberal Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisleri'nin sauna bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
500

