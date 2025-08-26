Yenimahalle'de Sokak Ortasında Darbe

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 7-8 kişilik bir grup, bir kişiyi sokak ortasında sopalarla darbetti. O anlar bir mahalle sakini tarafından kaydedildi.

Olay, dün gece saatlerinde Yenimahalle ilçesi Çarşı Caddesinde meydana geldi. Sokak ortasında bir kişiyi kovalayan 7-8 kişilik bir grup, yere düşen adamı tekmeleyerek, ellerinde bulunan sopa ve tahtalarla darbetti. Şüpheliler daha sonra koşarak bölgeden uzaklaşırken, darbedilen kişinin baygın bir şekilde yerde yattığı görüldü. O anlar, bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber-Kamera: Salih HÜDAVERDİ-Mehmet Gökhan HAKBİLİR/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
