Haberler

Ankara'da inşaatta göçük: 1 ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir inşaatta meydana gelen göçükte, Suriye uyruklu işçi Abdullah Ahmed El Selim yaşamını yitirdi. Olayla ilgili şantiye şefi gözaltına alındı.

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesindeki bir inşaatın temelinde meydana gelen göçükte, 1 işçi yaşamını yitirdi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Macun Mahallesi 230'uncu Sokak'ta meydana geldi. Yapımına yeni başlanan binanın temelinde yürütülen çalışmalar sırasında, göçük oldu. Göçük nedeniyle bir işçi toprak altında kaldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu Suriye uyruklu işçi Abdullah Ahmed El Selim'in cansız bedenine ulaşıldı. İşçinin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili şantiye şefi gözaltına alınırken, inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti

İnfial yaratan ilan: Bakanlık jet hızıyla harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hülya Avşar, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olmaya aday

Hülya, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olabilir
Tarihi sonuç! Iğdır FK'den Süper Lig ekibi Antalyaspor'a yarım düzine gol

Tarihi sonuç! Iğdır FK'den Süper Lig ekibine tam 6 gol
10 kişinin öldüğü kazada yaralanan öğrenci kazanın nedenini anlattı

10 kişinin öldüğü kazada yaralanan öğrenci kazanın nedenini anlattı
Başkenti vuran dron, bir aileyi dakikalar içinde yok etti

Başkenti vuran dron, bir aileyi dakikalar içinde yok etti
Hülya Avşar, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olmaya aday

Hülya, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olabilir
Başından vurulmuş halde bulunmuştu! Katil kızı çıktı

Evde başından vurulmuş halde bulunmuştu! Katil kızı çıktı
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü

Belediyenin logosu değişti, sosyal medya ikiye bölündü