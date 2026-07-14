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Ankara'da boş arazide yanan paletler söndürüldü

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Yenimahalle Yuvaköy Mahallesi'nde boş arazide henüz bilinmeyen nedenle çıkan palet yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yenimahalle'de boş arazide yanan paletler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yuvaköy Mahallesi'nde boş bir alandaki paletler, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, İvedik OSB, Batıkent, Yakacık, Çakırlar ve Sincan itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur
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