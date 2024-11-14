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Yenikapı Metro İstasyonu Duman Nedeniyle Kapandı, Seferler Normalleşti

Yenikapı Metro İstasyonu Duman Nedeniyle Kapandı, Seferler Normalleşti
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İstanbul Yenikapı Metro İstasyonu'nda yürüyen merdivenlerde meydana gelen duman olayının ardından tahliye gerçekleştirildi. Yaklaşık bir saat süren kapalı kalmanın ardından seferler normale döndü.

(İSTANBUL) Yürüyen merdivenlerde duman yükselmesi nedeniyle Yenikapı istasyonunun işletmeye kapatıldığı M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda seferlerin normale döndüğü açıklandı.

Yenikapı Metro Hattı'nın Yenikapı istasyonunda sabah saatlerinde yürüyen merdivenlerinde dumanlar yükselince yolcular tahliye edilerek istasyon işletmeye kapatıldı. Durumu sosyal medya hesabından kamuoyu ile paylaşan Metro İstanbul, konuya ilişkin "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Yenikapı istasyonu geçici bir süre için işletmeye kapatılmıştır. Yenikapı-Vezneciler istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile ring seferi yapılmaktadır" açıklamasını yaptı.

Metro İstanbul, yaklaşık bir saat sonra da yeni bir açıklama ile Yenikapı istasyonunda seferlerin normale döndüğünü duyurdu. Açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda seferler normale dönmüştür" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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