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Yenikapı-Hacıosman metrosunda çocuğa şiddet uygulayan şahıs gözaltına alındı

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Yenikapı-Hacıosman metrosunda küçük yaşta bir çocuğa şiddet uygulanmasıyla ilgili görüntüler üzerine başlatılan çalışmada, çocuğa şiddet uygulayan D.A. gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili açıklama yaparak çocuklara yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu belirtti.

YENİKAPI- Hacıosman metrosunda küçük yaşta bir çocuğa şiddet uygulanmasıyla ilgili görüntüler üzerine başlatılan çalışmada, çocuğa şiddet uygulayan D.A. gözaltına alındı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Çocuklar dünyanın en masum varlıkları, en büyük zenginliğimizdir. Çocuklara yönelik şiddet asla kabul edilemez" dedi.

Yenikapı-Hacıosman metrosunda saç tokası satan ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen küçük bir çocuğa bir kişinin şiddet uyguladığı anlar sosyal medyada paylaşılmış ve büyük tepki çekmişti. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sosyal medyada yer alan ve metroda 'Yabancı uyruklu bir çocuğa şiddet uygulayan' şahısla ilgili görüntüler İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce incelenmiştir. Yapılan araştırmalar sonrasında olayın Yenikapı-Hacıosman M2 metrosunda meydana geldiği, çocuğa şiddet uygulayanın ise 41 yaşındaki D.A. adlı şahıs olduğu tespit edilmiştir. Şüpheli şahıs bugün yakalanarak gözaltına alınmıştır. Çocuklar dünyanın en masum varlıkları, en büyük zenginliğimizdir. Çocuklara yönelik şiddet asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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