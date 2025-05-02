Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda Gece Hizmeti Olmayacak

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda Gece Hizmeti Olmayacak
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Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda 3 Mayıs Cumartesi'yi 4 Mayıs Pazar'a bağlayan gece bakım çalışmaları nedeniyle metro hizmeti verilemeyecek. Haliç ve Vezneciler istasyonları hariç otobüslerle hizmet sağlanacak.

Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı'nda yapılacak bakım hizmetleri nedeniyle cumartesiyi pazara bağlayan gece metro hizmeti verilemeyeceği bildirildi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hat üzerine gerçekleştirilecek bakım çalışmaları nedeniyle 3 Mayıs Cumartesi'yi 4 Mayıs Pazar'a bağlayan gece M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda gece metrosu hizmeti verilemeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Haliç ve Vezneciler istasyonları haricinde, hat boyunca İETT otobüsleriyle hizmet sağlanacağı duyuruldu.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
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