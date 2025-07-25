Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ın Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan, geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Kazada makam aracı şarampole yuvarlandı, iki kişi de yaralandı. MHP'den taziye mesajı yayımlandı.

YOZGAT'ın Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan (53), geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Yenifakılı- Kozaklı kara yolu üzerindeki Merdanali köyü yakınlarında meydana geldi. Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan yönetimindeki 66 DN 100 plakalı makam aracı, şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Musa Sarıaslan'ın hayatını kaybettiği, araçta bulunan 2 kişinin ise yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

MHP'DEN TAZİYE MESAJI

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, Sarıaslan için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Durmaz, "Partimizin emektarlarından, 2000'li yıllardan bu yana birlikte yol yürüdüğümüz dava arkadaşımız Yenifakılı Belediye Başkanımız Musa Sarıaslan'ın bu sabah geçirdiği trafik kazasında Hakk'ın rahmetine kavuştuğunu büyük bir üzüntüyle öğrendim. Musa Başkanımıza, değerli kardeşime Cenabıallah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin ve camiamızın başı sağ olsun. Aynı kazada yaralı olarak hastaneye kaldırılan kıymetli meclis üyemize ve görevli kardeşimize acil şifalar niyaz ediyorum" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bilecik ve İzmir afet bölgesi ilan edildi

İki ilimiz afet bölgesi ilan edildi
MHP'li Belediye Başkanı Musa Sarıaslan trafik kazasında hayatını kaybetti

Kahreden görüntü! MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti
Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan'ın görüntüsü olay oldu

Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan'ın görüntüsü olay oldu
4 kadın dakikalarca kavga etti! Erkekler bile ayıramadı

4 kadın dakikalarca kavga etti! Erkekler bile ayıramadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya'da 3 ayrı orman yangını kontrol altına alındı, bir ilçede daha yangın çıktı

Türkiye'nin turizm cennetinde 3 ayrı yangın! Neyse ki korkulan olmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.