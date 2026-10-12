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Yenidoğan davasında 10'u tutuklu 62 sanık için duruşma yarına ertelendi

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İstanbul'da bebek acil hastalarını anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek ölümlerine neden oldukları öne sürülen 10'u tutuklu 62 sanığın davası yarına ertelendi. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada bazı tutuklu sanıklar tahliye istedi.

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 10'u tutuklu 62 sanığın yargılandığı davanın duruşması yarına ertelendi.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince, adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada müşteki Mehmet Hanifi Kaya'nın beyanı ile bazı tutuklu sanıkların savunmaları alındı.

Müşteki Kaya, önceki beyanlarını tekrar ettiğini söyledi.

Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, eksik hususların giderilmesini, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunma yapan sanık Ali Dirik, aylardır tutuklu olduğunu belirterek, sanık Fırat Sarı'ya işletmeyi devretmediğini, devretme yetkisinin bulunmadığını, maaşlı çalışan olduğunu ve tahliyesini istediğini söyledi.

SEGBİS aracılığıyla savunma yapan tutuklu sanık Çağla Durmuş da suçlamaları kabul etmediğini dile getirerek, tahliyesine karar verilmesini istedi.

Tutuklu sanık Dursun Eryılmaz da SEGBİS aracılığıyla yaptığı savunmada üzerine atılı suçlamaları reddederek, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık savunmalarının alınmasına devam edilmesi için duruşmayı yarına erteledi.

Kaynak: AA
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