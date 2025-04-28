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Yenidoğan Çetesi Davasında İlk Duruşma Başladı

Yenidoğan Çetesi Davasında İlk Duruşma Başladı
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Kamuyu alarma geçiren 'Yenidoğan Çetesi' davasında 29'u tutuklu 58 sanığın yargılandığı duruşma başladı. Sanıkların dinlendiği duruşmada, bugün avukatların da ifadeleri alınacak.

KAMUYOUNDA ' Yenidoğan Çetesi' davası olarak bilinen ve bebek hastaları önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 29'u tutuklu 58 sanığın yargılandığı davada duruşma başladı. Duruşmada bugüne kadar tüm tutuklu ve tutuksuz sanıklar dinlendi. Saat 11.00 sıralarında başlayan duruşmada bugün sanık avukatlarının dinlenmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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