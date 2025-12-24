Yenidoğan Çetesi Davası Devam Ediyor

KAMUOYUNDA 'Yenidoğan Çetesi' davası olarak bilinen bebek hastaları önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 13'ü tutuklu 63 sanığın yargılandığı davada duruşmanın görülmesine devam edilecek. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde adliyenin konferans salonunda devam edecek duruşmada dün birleştirilen dosya kapsamında sanık ifadelerinin alınmasının sürmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel