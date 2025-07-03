'Yenidoğan Çetesi' Davası Eylül Ayına Ertelendi

'YENİDOĞAN ÇETESİ' DAVASI EYLÜL AYINA ERTELENDİ: 3 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Ceyda BIYIKLIOĞLU/İSTANBUL, - KAMUOYUNDA ' Yenidoğan Çetesi' davası olarak bilinen bebek hastaları önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 19'u tutuklu 57 sanığın yargılandığı davada 5'inci duruşmada mahkeme bazı tutuklu sanıkların adli kontrol şartı ile tahliyesine karar vererek, SGK'den istenen belgelerin beklenmesi amacıyla duruşmayı Eylül ayına erteledi.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde adliyenin konferans salonunda görülen duruşmaya sanık ve taraf avukatları ile çok sayıda izleyici katıldı. Saat 11.00 sıralarında kimlik tespiti ile başlayan duruşmaya 19 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Duruşmanın 3'üncü gününda, sanık avukatlarının savunmaları tamamlandı. SGK'ye sanıklardan bir kısmının hangi dönemlerde, hangi kurumlarda çalıştığının tespit edilmesi amacıyla yazı yazılmasına karar veren mahkeme heyeti, dosya kapsamında tutuklu yargılanan hemşireler Hüseyin G., Nigar K. ve Mehtap S.'nin yurtdışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza atmak şeklinde adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verdi. Ayrıca bazı tutuksuz sanıkların da adli kontrollerinin kaldırılmasına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı Eylül ayına erteledi.

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2- EYÜPSULTAN'DA AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL, - EYÜPSULTAN'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Otomobil kazanın ardından metal yığınına dönerken, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayrampaşa istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Anıt mezar mevkiinde refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil metal yığınına dönerken, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracı kontrol ederek önlem alırken, polis ekipleri ise inceleme yaptı. Sürücünün cansız bedeni ambulansla Yenibosna Adli Tıp morguna kaldırıldı. Kaza sonrası otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.