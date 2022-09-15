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Yeniden Ukrayna'nın kontrolüne geçen Harkiv'e bağlı Balakliya kenti

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Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor.

Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Ülkenin doğusundaki Harkiv bölgesinde Ukrayna ve Rus güçleri arasında yaşanan çatışmaların ardından Rus güçleri Balakliya kentinden çekildi. Bölgede, Rus güçlerinin çekilmesinin ardından geride bıraktığı bazı askeri araçlar Ukrayna güçlerinin kontrolüne geçti.

Kentte ayrıca, Rus güçlerinin askeri araç deposu olarak kullandığı bir hangarın Ukrayna güçlerince daha önce vurulduğu görüldü.

Kaynak: AA / Metin Aktaş - Güncel

Ukrayna Harkiv Rusya Güncel Haberler

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