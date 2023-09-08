Teşkilatlara genelge gönderildi! Yeniden Refah Partisi, 81 ilde kendi adaylarıyla seçime girecek

Yerel seçimlerde nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olan Yeniden Refah Partisi, büyükşehirler başta olmak üzere 81 il, 973 ilçe ve 394 beldede kendi adaylarıyla seçime gireceğini ilan etti. Bugün itibariyle il teşkilatlarına da seçimle ilgili genelge gönderildi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Zor, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimi'ne bütün teşkilatlarının hazır olduğunu belirterek, "Büyükşehirler başta olmak üzere 81 il, 973 ilçe, 394 beldede Yeniden Refah Partimiz kendi logo ve adaylarıyla seçime girecektir." dedi.

Zor, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında milli görüş hareketinin yerel yönetimlerinde, ileri bir demokrasi ve medeniyet tasavvurunun belediye uygulamalarında görüldüğünü belirtti.

"UYUM" ANLAYIŞINI MERKEZE ALACAKLAR

Milli görüş hareketinin 1994'te yönetimini devraldıkları belediyelerde insan, yaşam ve mekan uyumunu merkeze alan bir anlayışla halka yakın ve çalışkan belediyecilik anlayışı gösterdiğine işaret eden Zor, parti olarak 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimlere bu motivasyonla hazırlandıklarını vurguladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Zor

"KENDİ PARTİMİZ VE LOGOMUZLA GİRECEĞİZ"

Zor, "Bütün teşkilatlarımız seçime hazırdır. Büyükşehirler başta olmak üzere 81 il, 973 ilçe, 394 beldede Yeniden Refah Partimiz kendi logo ve adaylarıyla seçime girecektir." ifadelerini kullandı.

GENELGE GÖNDERİLDİ

Bugün itibarıyla il teşkilatlarına seçimle ilgili genelge gönderdiklerini belirten Zor, 30 yaş altı gençlerin yanı sıra engelli, deprem ve sel mağdurları ile şehit yakını ve gazilerden aday adaylığı başvuru ücreti almayacaklarını kaydetti.