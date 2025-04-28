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Yeniden Refah Partisi Karabük Kongresi Gerçekleşti

Yeniden Refah Partisi Karabük Kongresi Gerçekleşti
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Yeniden Refah Partisi Karabük İl Başkanlığı 3. Olağan Kongresi, Prof. Dr. Doğan Aydal'ın katılımıyla yapıldı. Mevcut başkan İsmail Özer, yapılan seçimde tekrar başkan seçildi. Kongreye, siyasi partilerin temsilcileri ve partililer katıldı.

Yeniden Refah Partisi Karabük İl Başkanlığı 3. Olağan Kongresi, Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Doğan Aydal'ın katılımıyla yapıldı.

Vali Nafiz Kayalı Kongre Salonu'ndaki kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Aydal, burada yaptığı konuşmada, kongrenin hayırlara vesile olması temenni etti, yeni yönetime başarılar diledi.

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan İsmail Özer, yeniden seçildi.

Kongreye, siyasi partilerin temsilcileri ve partililer katıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
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