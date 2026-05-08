Haberler

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Anneler Günü programına katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Anneler Günü programına katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul'da partisinin düzenlediği Anneler Günü programına katıldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul'da partisinin düzenlediği Anneler Günü programına katıldı.

Esenyurt Belediyesi Nene Hatun Kültür Merkezi'ndeki programda konuşan Erbakan, "manevi vatan"ın temel taşının aile mefhumu, ailenin sigortasının da anneler olduğunu söyledi.

Erbakan, "manevi vatan"ın ayakta kalmasının ailelerin ayakta kalmasına bağlı olduğunu belirterek, "Annelerimiz güçlüyse, küresel çetelerin ifsat projeleri bu kapıdan içeriye giremez. Uyuşturucuyla, sanal kumarla, ahlaki erozyonla, toplumsal şiddetle mücadelenin yolu annelerimizden geçmektedir. Çok kritik bir vazifeyi, çok hayati bir değeri ifade ediyorsunuz." dedi.

Partilerinin ülkeye dair büyük hedeflerini gerçekleştirmesinde kadınların katkısının hayati önemi bulunduğunu dile getiren Erbakan, "Yeniden Refah iktidarında annelerimize layık olduğu değeri vermeye, onları baş tacı yapmaya geliyoruz. Onların daha kaliteli bir yaşam sürmesini sağlamak için geliyoruz. Lafla değil, icraatla onları baş tacı yapmak üzere geliyoruz." ifadelerini kullandı.

Erbakan, "Cinayet suçları için idam cezasını yeniden gündeme alacağız. Kadınları ilgilendiren bütün kanuni düzenlemeler yapılacak. Kadın sivil toplum kuruluşlarının, kadınlarımızın görüş ve tavsiyelerinden istifade edilecek. Yeniden Refah iktidarında her bakanlığımızda mutlaka bir kadın bakan yardımcısı bulunacak." diye konuştu.

Konuşmasının ardından Erbakan, şehitlerin ve özel gereksinimli çocukların annelerine hediye ve plaket takdim etti.

Kaynak: AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya
Sağlık Bakanlığı'ndan 'hantavirüs' açıklaması! Türkiye'de vaka var mı?

Türkiye'de "hantavirüs" vakası var mı? Bakanlıktan ilk açıklama
CHP'den olağanüstü toplantı! Burcu Köksal'a yakın ilçe başkanı görevden alındı

CHP'de Burcu Köksal depremi! Toplantı sonrası görevden alındı
İranlı Bakan Arakçi'den ABD'ye rest: İranlılar asla baskıya boyun eğmez

İran'dan gerilimi tırmandıracak mesaj! Füze kapasitelerini de açıkladı
Kadın çalışanın karşısına geçip kendini tatmin etti

Kadın çalışanın karşısına geçip kendini tatmin etti
3 yıl içerisinde bambaşka biri oldu

3 yıl boyunca spor yaptı! İşte son hali

Savaş sürerken yürek burkan görüntü

Halk diken üstünde! Böyle gizlendiler
Hiranur'un cinayet sanığına müebbet hapis, 2 arkadaşına tahliye

Başından vurulan genç kızın cinayetinde sanıklar için karar verildi
Kadın çalışanın karşısına geçip kendini tatmin etti

Kadın çalışanın karşısına geçip kendini tatmin etti
CHP, Burcu Köksal'a karşı harekete geçiyor

CHP'den çıkarma! Burcu Köksal'a karşı harekete geçiyorlar
33 yaş küçük eşinin Nuri Alço'ya söyledikleri olay oldu: Kölenim ben senin

33 yaş küçük karısının Nuri Alço'ya söyledikleri olay oldu