Fatih Erbakan'dan Marmara Depremi'nin 27. Yılında Anma Mesajı

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 27'nci yılında depremde hayatını kaybedenleri andı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 27'nci yılı nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "17 Ağustos 1999 gecesinde binlerce canımızı kaybettik, tarifsiz bir acı yaşadık. Aradan geçen 27 yıla rağmen acımız hala ilk günkü gibi taze. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA