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Fatih Erbakan'dan Kaza Geçiren Osman Gezgin ve Heyetine Geçmiş Olsun Mesajı

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Osman Gezgin ve beraberindeki heyet, Gümüşhane'nin Tekke beldesine giderken trafik kazası geçirdi. Parti lideri Fatih Erbakan, geçmiş olsun mesajı yayımladı.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gümüşhane'nin Tekke beldesine giderken trafik kazası geçiren Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Osman Gezgin ve beraberindeki heyet için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ara seçimlerin gerçekleştirileceği Gümüşhane'ye bağlı Tekke beldemize seyahat etmekte olan Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Osman Gezgin ve beraberindeki heyetin trafik kazası geçirdiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Osman Gezgin başkanımıza ve heyetimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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