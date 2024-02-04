AK Parti Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Camili Mahallesi'nde karşılandı

Ak Parti'den Çubuk Belediye Başkanlığına yeniden aday gösterilen Belediye Başkanı Baki Demirbaş, baba ocağı Camili Mahallesi'nde kurban kesilerek karşılandı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç ile MHP İlçe Başkanı Serhat Uluağaçlı oluşturulan konvoy eşliğinde ilçeye bağlı Camili Mahallesi'ne geldi.

Burada vatandaşları selamlayan Demirbaş, belediye başkanlığının kutsal bir görev olduğunu belirterek, insanın doğup büyüdüğü şehre hizmet etmesinin şeref olduğunu, önceki dönemde yaptığı hizmetlerin üzerine koyarak çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Konuşmasında Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir helikopterin düşmesi sonucu 2 pilotun şehit olduğunu hatırlatan Demirbaş, "Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Onlar vatanın bölünmezliği, bayrağımızın inmemesi ve ezanımızın susmaması için canlarını feda ediyorlar. Başımızın üstünde yerleri var. Şehit annelerimizin, babalarımızın ellerinden öpüyoruz. Saygıyla selamlıyoruz." diye konuştu.