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Çanakkale'de hafif ticari aracın dere yatağına devrildiği kazada 2 kişi öldü

Çanakkale'de hafif ticari aracın dere yatağına devrildiği kazada 2 kişi öldü
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Çanakkale'nin Yenice ilçesinde hafif ticari aracın dere yatağına devrilmesi sonucu sürücü Burak Kocakaya ve yolcu Şerife Demiral hayatını kaybetti.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde hafif ticari aracın dere yatağına devrildiği kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Burak Kocakaya idaresindeki 17 AHP 337 plakalı hafif ticari araç, Yenice ve Balıkesir'in Balya ilçesi arasındaki Gümüşler Deresi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine dere yatağına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta bulunan Şerife Demiral'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücü Kocakaya ise ambulansla sevk edildiği Yenice Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Sadettin Akgün
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